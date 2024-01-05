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Американец за год собрал коллекцию из 24 Toyota Land Cruiser (видео)

Toyota Land Cruiser, коллекция авто, Toyota Land Cruiser 80
Фото: Car and Driver | В коллекции Чада Насира собрано 24 Toyota Land Cruiser

Для Чада Насира Toyota Land Cruiser был несбыточной детской мечтой. Теперь он коллекционирует японские внедорожники и покупает по 1-2 таких авто в месяц.

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Житель Мичигана Чад Насир коллекционирует автомобили одной модели – Toyota Land Cruiser. Он собрал уже 24 внедорожника разных лет выпуска. Об этом рассказывает американское издание Road and Track.

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Большинство авто — Toyota Land Cruiser 80

Чад Насир родом из Ливии и для него Toyota Land Cruiser был недоступной детской мечтой. По его словам, только бизнесмены, чиновники и наркоторговцы ездили на японских внедорожниках.

Когда Чад эмигрировал в США, то пообещал себе купить Toyota Land Cruiser, как только станет на ноги. Ему удалось открыть мастерскую по тонировке стекол авто и в 2021 году он заработал деньги на свой первый Toyota Land Cruiser 200 2013 года.

Toyota Land Cruiser 70, коллекция авто, Toyota Land Cruiser Fullscreen
Пикап Toyota Land Cruiser 70

Затем Чад Насир приобрел такой же внедорожник, но 2015 года выпуска. С тех пор на протяжении последних 15 месяцев он покупает Land Cruiser – по 1-2 авто в месяц.

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В коллекции больше всего Toyota Land Cruiser 80 90-х годов. Также Чад приобрел пикап Toyota Land Cruiser 70 и классическую модель FJ40 70-х годов.

Все внедорожники импортированы в США и оснащены исключительно механической КПП. Toyota Land Cruiser с небольшим пробегом хранятся на складе, а другие авто эксплуатируются. Чад Насир не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит покупать Land Cruiser.

Ранее Фокус рассказывал про музей Toyota Land Cruiser — там собраны около сотни внедорожников.

Также мы писали, что первый нигерийский автомобиль оказался копией Toyota Land Cruiser.