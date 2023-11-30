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Культовый Toyota Land Cruiser получил яркий тюнинг для серьезного бездорожья (фото)

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70, Тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser 70 доработали в ателье Modellista

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70 выполнили в ателье Modellista. Внедорожнику улучшили проходимость, доработали салон и добавили полезные аксессуары.

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Toyota Land Cruiser 70 остается в строю и недавно прошел обновление. Мало того, эту модель-долгожитель продолжают тюнинговать. Свой пакет доработок для нее представило ателье Modellista, входящее в состав Toyota. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70, Тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser Fullscreen
Toyota Land Cruiser 70 получил новые бамперы и внедорожную резину

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70 от Modellista призван улучшить и так хорошие внедорожные способности автомобиля. Для доработки использовались аксессуары известной фирмы Jaos.

Внедорожник Toyota получил усиленные бамперы и дополнительную защиту днища. Кроме того, установлены 18-дюймовые диски с внедорожной резиной Yokohama Geolander, а на крыше появился багажник.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70, Тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser Fullscreen
На крыше появился багажник

В салоне Toyota Land Cruiser 70 улучшена отделка – появились вставки "под дерево" и диодная подсветка. Кроме того, предусмотрены прочные резиновые коврики.

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Как известно, новый Toyota Land Cruiser 70 комплектуют 4,0-литровым бензиновым V6 на 228 л. с. и дизелями объемом 2,8 л (204 л. с.) и 4,5 л (200 л. с.). Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 70, Тюнинг Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser Fullscreen
В салоне добавили вставки "под дерево"

Тюнинг-пакет от Modellista стоит 6700 долларов. Также можно купить его детали по отдельности. Самыми дорогими являются диски с шинами за $1500, а самыми дешевыми – вставки из дерева в салона за $450.

К слову, недавно линейку обновленного Toyota Land Cruiser 70 расширила и трехдверная версия.

Также Фокус рассказывал про дешевый пикап Toyota за $13 000.