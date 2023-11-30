Культовий Toyota Land Cruiser отримав яскравий тюнінг для серйозного бездоріжжя (фото)
Тюнінг Toyota Land Cruiser 70 виконали в ательє Modellista. Позашляховику поліпшили прохідність, допрацювали салон і додали корисні аксесуари.
Toyota Land Cruiser 70 залишається в строю і нещодавно пройшов оновлення. Мало того, цю модель-довгожитель продовжують тюнінгувати. Свій пакет доопрацювань для неї представило ательє Modellista, що входить до складу Toyota. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Land Cruiser 70 від Modellista покликаний поліпшити і так хороші позашляхові здібності автомобіля. Для доопрацювання використовувалися аксесуари відомої фірми Jaos.
Позашляховик Toyota отримав посилені бампери і додатковий захист днища. Крім того, встановлено 18-дюймові диски з позашляховою гумою Yokohama Geolander, а на даху з'явився багажник.
У салоні Toyota Land Cruiser 70 поліпшено оздоблення — з'явилися вставки "під дерево" і діодне підсвічування. Крім того, передбачено міцні гумові килимки.Важливо
Як відомо, новий Toyota Land Cruiser 70 комплектують 4,0-літровим бензиновим V6 на 228 к. с. і дизелями об'ємом 2,8 л (204 к. с.) і 4,5 л (200 к. с.). Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.
Тюнінг-пакет від Modellista коштує 6700 доларів. Також можна купити його деталі окремо. Найдорожчими є диски з шинами за $1500, а найдешевшими — вставки з дерева в салоні за $450.
До слова, нещодавно лінійку оновленого Toyota Land Cruiser 70 розширила і тридверна версія.
Також Фокус розповідав про дешевий пікап Toyota за $13 000.