General Motors представили недорогого конкурента Toyota RAV4 с большим багажником (видео)

Кроссовер Chevrolet Equinox стал выразительнее на вид и современнее внутри. Модель дебютировала с 1,5-литровым 175-сильным турбомотором.

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В США презентовали новый Chevrolet Equinox четвертого поколения. С появлением одноименного электромобиля бензиновый кроссовер не исчез, а будет выпускаться параллельно, причем как отдельная модель. Ее подробности раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Кроссовер Chevrolet Equinox поступит в продажу с лета и изначально будет предложен на ринках Северной Америки и Китая. Стартовая цена автомобиля составит менее 30 000 долларов, а его основными конкурентами станут Toyota RAV4, Ford Escape/Kuga, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Центральные стойки напоминают плавники акулы Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Equinox 2024

Новый Chevrolet Equinox 2024 стал гораздо ярче и выразительнее на вид. В его дизайне теперь преобладают грани, капот стал выше, а колесные арки расширили. Огромная решетка радиатора сочетается с "двухэтажными" диодными фарами. Стойки крыши напоминают акульи плавники — это "фишка" многих современных кроссоверов Chevrolet.

В линейке есть две интересные специальные версии модели: внедорожная Activ и спортивная RS. Они отличаются решеткой радиатора, отделкой, обвесом и декором. К тому же, новый Chevrolet Equinox Activ получил 17-дюймовые внедорожные шины, а в RS установлена 19-дюймовая резина с более низким профилем.

Внедорожный Chevrolet Equinox Activ Фото: General Motors

Кроссовер Chevrolet сохранил платформу модели прошлого поколения. По длине он сопоставим с предшественником, но стал шире и выше.

Размеры Chevrolet Equinox 2024:

длина – 4653 мм;

ширина – 1902 мм;

высота – 1667 мм;

колесная база – 2730 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: General Motors

Салон и комплектация Chevrolet Equinox 2024

В интерьере улучшена отделка, а селектор КПП перенесен на рулевую колонку. На передней панели теперь установлены два 11-дюймовых дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин новой мультимедиа на базе Google.

Центральная консоль выполнена "двухэтажной" и прячет нишу для поклажи. Новый Chevrolet Equinox стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 845-1800 л (если мерять под потолок и с отсеком под полом).

Кроссовер стал просторнее Фото: General Motors

Базовая комплектация Chevrolet Equinox 2024 расширена и включает камеру заднего вида, парктроник, подогрев передних сидений и руля, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. В более дорогих версиях теперь есть беспроводная зарядка смартфонов, вентиляция передних и подогрев задних кресел.

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Новый Chevrolet Equinox, характеристики

Двигатели Chevrolet Equinox 2024 остались прежними, но доработаны. Поначалу модель будет доступна только с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 175 л. с. и 275 Н∙м. Максимальная скорость составляет 190 км/ч. Переднеприводная версия оснащена вариатором, а полноприводная – 8-ступенчатым автоматической КПП. В последнем случае также предусмотрен набор режимов для разных типов дорожного покрытия.

Позже в отдельных странах и только для модификации RS должны предложить еще и 2,0-литровый 231-сильный турбомотор. С ним кроссовер способен развить 210 км/ч.

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