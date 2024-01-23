General Motors представили недорогого конкурента Toyota RAV4 з великим багажником (відео)

Кросовер Chevrolet Equinox став виразнішим на вигляд і сучаснішим всередині. Модель дебютувала з 1,5-літровим 175-сильним турбомотором.

Related video

У США презентували новий Chevrolet Equinox четвертого покоління. З появою однойменного електромобіля бензиновий кросовер не зник, а випускатиметься паралельно, причому як окрема модель. Її подробиці розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Кросовер Chevrolet Equinox надійде в продаж з літа і спочатку буде запропонований на ринках Північної Америки і Китаю. Стартова ціна автомобіля становитиме менше 30 000 доларів, а його основними конкурентами стануть Toyota RAV4, Ford Escape/Kuga, Hyundai Tucson і Kia Sportage.

Центральні стійки нагадують плавники акули Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Equinox 2024

Новий Chevrolet Equinox 2024 став набагато яскравішим і виразнішим на вигляд. У його дизайні тепер переважають грані, капот став вищим, а колісні арки розширили. Величезна решітка радіатора поєднується з "двоповерховими" діодними фарами. Стійки даху нагадують акулячі плавники — це "фішка" багатьох сучасних кросоверів Chevrolet.

У лінійці є дві цікаві спеціальні версії моделі: позашляхова Activ і спортивна RS. Вони відрізняються решіткою радіатора, оздобленням, обвісом і декором. До того ж, новий Chevrolet Equinox Activ отримав 17-дюймові позашляхові шини, а в RS встановлена 19-дюймова гума з нижчим профілем.

Позашляховий Chevrolet Equinox Activ Фото: General Motors

Кросовер Chevrolet зберіг платформу моделі минулого покоління. За довжиною він порівнянний з попередником, але став ширшим і вищим.

Розміри Chevrolet Equinox 2024:

довжина — 4653 мм;

ширина — 1902 мм;

висота — 1667 мм;

колісна база — 2730 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Салон і комплектація Chevrolet Equinox 2024

В інтер'єрі поліпшено оздоблення, а селектор КПП перенесено на рульову колонку. На передній панелі тепер встановлено два 11-дюймових дисплеї — віртуальний щиток приладів і тачскрін нової мультимедіа на базі Google.

Центральна консоль виконана "двоповерховою" і ховає нішу для поклажі. Новий Chevrolet Equinox став просторішим всередині, а об'єм його багажника зріс до 845-1800 л (якщо міряти під стелю і з відсіком під підлогою).

Кросовер став просторішим Фото: General Motors

Базова комплектація Chevrolet Equinox 2024 розширена і охоплює камеру заднього виду, парктронік, підігрів передніх сидінь і керма, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі. У дорожчих версіях тепер є бездротова зарядка смартфонів, вентиляція передніх і підігрів задніх крісел.

Важливо

Ціна $14 000 і запас ходу 400 км: розсекречено дешевий електрокар від General Motors (фото)

Новий Chevrolet Equinox, характеристики

Двигуни Chevrolet Equinox 2024 залишилися колишніми, але доопрацьовані. Спочатку модель буде доступна тільки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 175 к. с. і 275 Н∙м. Максимальна швидкість становить 190 км/год. Передньопривідна версія оснащена варіатором, а повнопривідна — 8-ступінчастою автоматичною КПП. В останньому випадку також передбачено набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

Пізніше в окремих країнах і тільки для модифікації RS мають запропонувати ще й 2,0-літровий 231-сильний турбомотор. З ним кросовер здатен розвинути 210 км/год.

Раніше Фокус розповідав про недорогий семимісний мінівен Chevrolet вартістю від 15 000 доларів.

Також ми писали про електричний аналог Suzuki Jimny від General Motors.