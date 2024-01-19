Доступный кроссовер Honda за $13 200 получил яркую версию для бездорожья (фото)
Honda WR-V Field Explorer получил внедорожную резину и выраженный пластиковый обвес. На крыше кроссовера появился багажник.
Кроссовер Honda WR-V обзавелся новой версией Field Explorer. Бюджетную модель подготовили к бездорожью и презентовали на автошоу в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте японского производителя.
Новая Honda WR-V Field Explorer стала брутальнее на вид. Кроссовер получил более агрессивную решетку радиатора и защитный пластиковый обвес. Также появились внедорожные шины и багажник на крыше. Оптика авто тонирована, а все хромированные детали кузова заменили черными лакированными.
В таком виде кроссовер Honda WR-V выпускать не будут, однако вариант Field Explorer можно будет воссоздать своими силами, ведь установленные на нем аксессуары поступят в свободную продажу.
Новая Honda WR-V – один из самых дешевых кроссоверов японской марки. В Японии ее стоимость стартует с 13 200 долларов.Важно
4,3-метровый кроссовер имеет вместительный багажник объемом 458 л. Авто комплектуют 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 121 л. с. и вариатором. Примечательно, что привод у него исключительно передний.
Ранее Фокус рассказывал, что Honda и Sony совместно создают электромобиль.
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