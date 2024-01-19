Доступний кросовер Honda за $13 200 отримав яскраву версію для бездоріжжя (фото)

Honda WR-V Field Explorer отримав позашляхову гуму і виражений пластиковий обвіс. На даху кросовера з'явився багажник.

Related video

Кросовер Honda WR-V обзавівся новою версією Field Explorer. Бюджетну модель підготували до бездоріжжя і презентували на автошоу в Токіо. Про це повідомляється на офіційному сайті японського виробника.

Нова Honda WR-V Field Explorer стала брутальнішою на вигляд. Кросовер отримав більш агресивну решітку радіатора і захисний пластиковий обвіс. Також з'явилися позашляхові шини і багажник на даху. Оптика авто тонована, а всі хромовані деталі кузова замінили чорними лакованими.

Кросовер отримав позашляхові шини та обвіс Фото: Honda

У такому вигляді кросовер Honda WR-V випускати не будуть, проте варіант Field Explorer можна буде відтворити своїми силами, адже встановлені на ньому аксесуари надійдуть у вільний продаж.

Нова Honda WR-V — один із найдешевших кросоверів японської марки. В Японії її вартість стартує з 13 200 доларів.

Важливо

Honda випустить недорогі електрокросовери із запасом ходу 500 км (фото)

4,3-метровий кросовер має місткий багажник об'ємом 458 л. Авто комплектують 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 к. с. і варіатором. Примітно, що привід у нього виключно передній.

Раніше Фокус розповідав, що Honda і Sony спільно створюють електромобіль.

Також ми писали, що позашляхова версія з'явилася і в Audi Q8 e-tron.