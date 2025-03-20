В старом сарае обнаружили культовый спорткар BMW 80-х за $200 000 (видео)
Изготовлено всего 600 BMW M3 Sport Evolution. Лимитированный 235-сильный спорткар может разогнаться до сотни за 6,4 с и развить 248 км/ч
В Швеции нашли заброшенное купе BMW M3 E30 BMW M3 E30. Знаменитый спорткар длительное время не выезжал на дороги. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Boråsarna.
BMW M3 обнаружили в неприметном сарае в деревне. Судя по толстому слою пыли и грязи, спорткар простоял без движения не один год. Когда его немного отчистили, то оказалось, что автомобиль довольно неплохо сохранился.Важно
Впрочем, BMW M3 E30 нуждается в ремонте, ведь двигатель не заводится и спорткар пришлось буксировать. Автомобиль доставили на СТО.
Удалось установить, что это лимитированная версия BMW M3 Sport Evolution 1989 года — об этом свидетельствуют особые бамперы с красными вставками и обшитый алькантарой руль. Таких купе изготовили всего 600 и сейчас их цена достигает 200 000 долларов.
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Спорткар BMW M3 Sport Evolution оснащен доработанной 2,5-литровой четверкой с увеличенной до 238 сил мощностью. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 248 км/ч. Кроме того, автомобиль получил спортивную подвеску.
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