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Авто

У старому сараї виявили культовий спорткар BMW 80-х за $200 000 (відео)

BMW M3 E30, BMW M3, купе BMW M3, BMW M3 Sport Evolution
Фото: скриншот / YouTube | BMW M3 E30 роками припадав пилом у сараї

Виготовлено лише 600 BMW M3 Sport Evolution. Лімітований 235-сильний спорткар може розігнатися до сотні за 6,4 с і розвинути 248 км/год

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У Швеції знайшли занедбане купе BMW M3 E30. Знаменитий спорткар тривалий час не виїжджав на дороги. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Boråsarna.

BMW M3 виявили у непримітному сараї в селі. Судячи з товстого шару пилу та бруду, спорткар простояв без руху не один рік. Коли його дещо відчистили, то виявилося, що автомобіль доволі непогано зберігся.

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Утім, BMW M3 E30 потребує ремонту, адже двигун не заводиться і спорткар довелося буксирувати. Автомобіль доставили на СТО.

BMW M3 Sport Evolution, BMW M3 E30, BMW M3, купе BMW M3 Fullscreen
Авто належить до лімітованої версії BMW M3 Sport Evolution
Фото: скриншот / YouTube

Вдалося встановити, що це лімітована версія BMW M3 Sport Evolution 1989 року – про це свідчать особливі бампери з червоними вставками та обшите алькантарою кермо. Таких купе виготовили лише 600 і зараз їх ціна сягає 200 000 доларів.

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У салоні кермо обшите алькантарою
Фото: скриншот / YouTube

Спорткар BMW M3 Sport Evolution оснащений доопрацьованою 2,5-літровою четвіркою зі збільшеною до 238 сил потужністю. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 248 км/год. Крім того, автомобіль отримав спортивну підвіску.

Раніше Фокус розповідав про колекційний Porsche за $100 000, який понад пів століття простояв у гаражі.

Також ми писали про кладовище рідкісних ретроавто.

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