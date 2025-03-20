У старому сараї виявили культовий спорткар BMW 80-х за $200 000 (відео)
Виготовлено лише 600 BMW M3 Sport Evolution. Лімітований 235-сильний спорткар може розігнатися до сотні за 6,4 с і розвинути 248 км/год
У Швеції знайшли занедбане купе BMW M3 E30. Знаменитий спорткар тривалий час не виїжджав на дороги. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Boråsarna.
BMW M3 виявили у непримітному сараї в селі. Судячи з товстого шару пилу та бруду, спорткар простояв без руху не один рік. Коли його дещо відчистили, то виявилося, що автомобіль доволі непогано зберігся.Важливо
Утім, BMW M3 E30 потребує ремонту, адже двигун не заводиться і спорткар довелося буксирувати. Автомобіль доставили на СТО.
Вдалося встановити, що це лімітована версія BMW M3 Sport Evolution 1989 року – про це свідчать особливі бампери з червоними вставками та обшите алькантарою кермо. Таких купе виготовили лише 600 і зараз їх ціна сягає 200 000 доларів.
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Спорткар BMW M3 Sport Evolution оснащений доопрацьованою 2,5-літровою четвіркою зі збільшеною до 238 сил потужністю. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 248 км/год. Крім того, автомобіль отримав спортивну підвіску.
Раніше Фокус розповідав про колекційний Porsche за $100 000, який понад пів століття простояв у гаражі.
Також ми писали про кладовище рідкісних ретроавто.
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