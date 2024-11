BMW відтворили знаменитий спорткар із культової комп'ютерної гри (фото)

Купе BMW M3 GTR із Need for Speed вирізняється обвісом та антикрилом. Під капотом спорткара встановлено 4,0-літровий 450-сильний V8.

Знаменитий BMW M3 GTR 2001 року із комп’ютерної гри Need for Speed: Most Wanted нарешті втілили в металі. Спорткар демонструватимуть на спеціальній виставці в музеї BMW Welt у Мюнхені до 6 січня. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького бренду.

Авто оснащене величезним антикрилом Фото: BMW

Проєкт присвятили 30-річному ювілею гри Need for Speed. Купе BMW M3 E46 у точності відтворює авто з культового стимулятора. Воно має обвіс, агресивні бампери і антикрило, а його крила розширили.

До того ж, спорткар вирізняється забарвленням, як у Need for Speed: Most Wanted. У салоні встановлено спортивні кермо і крісла, а також каркас безпеки.

У салоні встановили каркас безпеки і спортивне кермо Фото: BMW

Примітно, що авто не переробили зі звичайного BMW M3 E46. Це оригінальний гоночний BMW M3 GTR команди BMW Motorsport, який у 2001 році виграв американський чемпіонат ALMS GT. Його відреставрували та перефарбували в кольори BMW з Need for Speed.

Купе оснащене 450-сильним V8 Фото: BMW

Як відомо, BMW M3 GTR суттєво відрізняється від стандартної моделі, адже оснащений не 3,2-літровою 343-сильною шісткою, а потужнішим 4,0-літровим V8 на 450 сил. До того ж, він полегшений за рахунок карбонових деталей.

