Яскравий кіногерой: на аукціон виставили спортивне авто знаменитого шпигуна (фото)

Jaguar E-Type знімався у всіх трьох фільмах про пригоди Остіна Паверса. Кабріолет розфарбований у кольори британського прапора та оснащений 265-сильною шісткою.

У США на аукціон Mecum виставили кабріолет Jaguar E-Type 1967 року. За нього планують отримати чималі гроші, адже він є кіногероєм. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.

Цей Jaguar E-Type прославився завдяки фільмам про Остіна Паверса Фото: Скріншот

Саме цей Jaguar E-Type Series 1 в кольорах британського прапора знімався у комедійній кінотрилогії про шпигуна Остіна Паверса. Примітно, що у всіх трьох фільмах для зйомок використали одне-єдине авто – у нього не було машин-дублерів.

У всіх трьох фільмах про Остіна Паверса знімали одне-єдине авто Фото: Mecum

Крім того, Jaguar E-Type (або Shaguar, як його називав Остін Паверс) знявся у кліпі Мадонни на пісню Beautiful Stranger, яка стала саундтреком до другої частини трилогії.

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Після зйомок спорткар Jaguar E-Type викупив приватний колекціонер. Час від часу авто брало участь у промоакціях Jaguar. Нещодавно воно пройшло реставрацію, а його пробіг становить 103 000 км.

Спорткар нещодавно пройшов реставрацію Фото: Mecum

Кабріолет Jaguar E-Type 1967 року оснащений 4,2-літровою рядною шісткою на 265 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 240 км/год.

До речі, нещодавно класичний кабріолет Jaguar E-Type повернули у виробництво.

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