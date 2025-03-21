У США створили стильний електрифікований спорткар із мотором BMW (фото)

Обтічне купе Karma Amaris отримає гібридну установку з бензиновим турбомотором BMW. Спорткар зможе розганятися до сотні за 3,5 с і розвинути 265 км/год.

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Американська компанія Karma презентувала нову модель Amaris. Спортивне купе надійде в продаж із 2026 року й коштуватиме понад 150 000 доларів. Перші подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Купе зможе розганятися до сотні за 3,5 с

Бренд є наступником компанії Fisker, яка прославилася електрифікованим седаном Karma (його можна зустріти і в Україні). Після банкрутства вона змінила власника та назву, а також оновлює модельний ряд. Раніше дебютував седан Karma Gyesera.

Купе Karma Amaris зовні схоже на чотиридверного побратима. У нього довгий капот, вигнутий дах та крупні краплевидні фари. У кришку багажника інтегровано загострений спойлер. Спорткар отримав карбоновий обвіс та 22-дюймові диски оригінального дизайну.

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Салон Karma Amaris 2026 не показали, зате частково розкрили характеристики авто. Як і Fisker Karma, купе буде потужним плагін-гібридом з електричною установкою та бензиновим мотор-генератором (відомо, що встановлять 2,0-літрову турбочетвірку BMW).

Авто отримало карбоновий обвіс і 22-дюймові диски

Розгін до 100 км/год займе 3,5 с, а максимальна швидкість складе 265 км/год. Також відомо, що авто оснастять боковим вихлопом.

До речі, невдовзі на український ринок вийде недорогий електричний спорткар MG із дверима як у Lamborghini.

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