Возрождение классики: показали спорткар, вдохновленный легедарным Ferrari 250 GT (фото)

Концепт Competizione Ventidue переосмыслил классический Ferrari 250 GT Berlinetta SWB. Его шасси построят из алюминия и углеродного волокна с полностью независимой подвеской и тормозами AP Racing.

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Лондонская дизайн-студия Forge Design представила рестомод, вдохновленный Ferrari 250 GT Berlinetta SWB. Кузов будет изготавливаться из композитных материалов, а под капотом разместят модифицированный двигатель V12. Снимки модели опубликовали на странице компании в Instagram.

Оригинальную Ferrari 250 GT Berlinetta SWB может позволить себе далеко не каждый автолюбитель. Это невероятно редкая классика, которая стоит миллионы долларов.

Дизайнеры представили свое видение классического спорткара, который получил название Competizione Ventidue. Помимо оригинальной Ferrari 250 GT Berlinetta SWB, они вдохновились альбомом "Kind of Blue" Майлза Девиса и нью-йоркским музеем Соломона Р. Гуггенхайма, спроектированного архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом.

[ + – ] Competizione Ventidue сохранил узнаваемые черты классического спорткара Ferrari Фото: Forge Design

Пока модель представлена в виде концепта. Тем не менее дизайнеры подробно описали, какие технические характеристики получит их проект.

Кузов основан на гоночной версии Ferrari 250 GT SWB "SEFAC Hot Rod", которая победила в своем классе в 24-часовой гонке в Ле-Мане 1961 года. Кузов болида был выполнен из невероятно тонких алюминиевых панелей толщиной 1,1 мм. В Competizione Ventidue кузов будет выполнен из композитных материалов.

[ + – ] Диски Competizione Ventidue будут изготовлены из магниевого сплава Фото: Forge Design

Отличительной чертой дизайнерского проекта являются широкие колесные арки и современная светотехника. Заднее стекло изготовят из поликарбоната для снижения веса.

Шасси построят из алюминия и углеродного волокна с полностью независимой подвеской и тормозами AP Racing. Колесные диски в стиле Ferrari Campagnolo с центральным замком выполнят из магниевого сплава.

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В движение Competizione Ventidue будет приводить модифицированный двигатель V12 с "непрямым впрыском водорода". Это позволит устранить вредные выбросы углерода. Вес двигателя снизят до 165 кг.

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