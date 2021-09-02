Показан классический Alfa Romeo с 500-сильным мотором

Переосмысленное классическое купе Emilia GT Veloce получило силовой агрегат от Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Штучный рестомод Emilia GT Veloce представляет собой современную интерпретацию культовой Alfa Romeo Giulia GT, созданную немецкой компанией Emilia, которая специализируется на модернизации классических и спортивных автомобилей. Emilia GT Veloce будет официально представлен во втором квартале 2022 года и выпущен тиражом всего в 22 экземпляра. Ожидается, что цена новинки составит 471 000 долларов.

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GT Veloce оснащен 2,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который знаком нам по Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Этот двигатель будет иметь мощность более 500 л.с. и 600 Нм максимального крутящего момента и будет соединен с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач от ZF. Конечно, модернизированное купе будет заднеприводным.

Автомобиль также получил независимую подвеску с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажную подвеску на задней оси. Машина также оснащена тормозами Brembo и системой курсовой устойчивости.

При конструировании машины Emilia берет оригинальный Alfa Romeo Giulia GT, всесторонне обновляет кузов, и устанавливает в него современный мотор и трансмиссию. Немецкая компания постаралась сохранить интерьер как можно более оригинальным, но установила улучшенную систему вентиляции с кондиционером, электрические стеклоподъемники, а также мультимедийную систему.

Ранее Фокус писал, что гоночную Alfa Romeo 155 из 1990-х годов продают почти за $1 млн. В движение его приводит фирменный атмосферный V6 с углом развала цилиндров 90 градусов и рабочим объемом 2,5 литра мощностью 490 л.с.