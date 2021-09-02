Показаний класичний Alfa Romeo з 500-сильним мотором

Переосмислене класичне купе Emilia GT Veloce отримало силовий агрегат від Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Штучний рестомод Emilia GT Veloce є сучасною інтерпретацією культової Alfa Romeo Giulia GT, створеної німецькою компанією Emilia, яка спеціалізується на модернізації класичних і спортивних автомобілів. Emilia GT Veloce буде офіційно представлений у другому кварталі 2022 року і випущений тиражем всього 22 екземпляри. Очікується, що ціна новинки складе 471 000 доларів.

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GT Veloce оснащений 2,9-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який знайомий нам по Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Цей двигун матиме потужність більше 500 к.с. і 600 Нм максимального крутного моменту і буде з'єднаний з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач від ZF. Звичайно, модернізоване купе буде задньопривідним.

Автомобіль також отримав незалежну підвіску з подвійними поперечними важелями спереду і підвіску на задній осі. Машина також оснащена гальмами Brembo і системою курсової стійкості.

При конструюванні машини Emilia бере оригінальний Alfa Romeo Giulia GT, всебічно оновлює кузов, і встановлює в нього сучасний мотор і трансмісію. Німецька компанія постаралася зберегти інтер'єр якомога оригінальнішим, але встановила поліпшену систему вентиляції з кондиціонером, електричні склопідйомники, а також мультимедійну систему.

Раніше Фокус писав, що гоночну Alfa Romeo 155 з 1990-х років продають майже за $ 1 млн. У рух його приводить фірмовий атмосферний V6 з кутом розвалу циліндрів 90 градусів і робочим об'ємом 2,5 літра потужністю 490 к.с.