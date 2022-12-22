Відродження класики: показали спорткар, натхненний легендарним Ferrari 250 GT (фото)

Концепт Competizione Ventidue переосмислив класичний Ferrari 250 GT Berlinetta SWB. Його шасі побудують з алюмінію та вуглецевого волокна з повністю незалежною підвіскою та гальмами AP Racing.

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Лондонська дизайн-студія Forge Design представила рестомод, натхненний Ferrari 250 GT Berlinetta SWB. Кузов виготовлятиметься з композитних матеріалів, а під капотом розмістять модифікований двигун V12. Знімки моделі опублікували на сторінці компанії у Instagram.

Оригінальний Ferrari 250 GT Berlinetta SWB може дозволити собі далеко не кожен автолюбитель. Це неймовірно рідкісна класика, що коштує мільйони доларів.

Дизайнери представили своє бачення класичного спорткара, який отримав назву Competizione Ventidue. Крім оригінального Ferrari 250 GT Berlinetta SWB, вони надихнулися альбомом "Kind of Blue" Майлза Девіса та нью-йоркським музеєм Соломона Р. Гуггенхайма, спроектованого архітектором Френком Ллойдом Райтом.

[ + – ] Competizione Ventidue зберіг відомі риси класичного спорткара Ferrari Фото: Forge Design

Поки що модель представлена у вигляді концепту. Проте дизайнери докладно описали, які технічні характеристики отримає їхній проект.

Кузов заснований на гоночній версії Ferrari 250 GT SWB "SEFAC Hot Rod", яка перемогла у своєму класі у 24-годинній гонці в Ле-Мані 1961 року. Кузов боліда був виконаний з неймовірно тонких алюмінієвих панелей завтовшки 1,1 мм. Competizione Ventidue кузов буде виконаний з композитних матеріалів.

[ + – ] Диски Competizione Ventidue будуть виготовлені з магнієвого сплаву Фото: Forge Design

Відмінною рисою дизайнерського проекту є широкі колісні арки та сучасна світлотехніка. Заднє скло виготовлять із полікарбонату для зниження ваги.

Шасі побудують з алюмінію та вуглецевого волокна з повністю незалежною підвіскою та гальмами AP Racing. Колісні диски в стилі Ferrari Campagnolo із центральним замком виконають із магнієвого сплаву.

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У рух Competizione Ventidue наводитиме модифікований двигун V12 з "непрямим упорскуванням водню". Це дозволить усунути шкідливі викиди вуглецю. Вага двигуна зменшиться до 165 кг.

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