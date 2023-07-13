Шакира подогревает слухи об отношениях со звездой NBA Джимми Батлером (фото)

Шакира спровоцировала слухи о романе с известным спортсменом, и это не Льюис Хэмилтон, с которым ей приписывали романтические отношения последние пару недель.

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46-летняя колумбийская певица Шакира и американский профессиональный баскетболист Джимми Батлер были замечены на ужине в Лондоне. Об этом пишет PageSix.

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По информации очевидца, Шакира пришла в заведение Novikov около 22:30, а Батлер через пару минут после нее. Хотя они пытались вести себя сдержанно, входя в закусочную с азиатской и итальянской кухней, источники сказали, что пара также ушла с разницей всего в несколько минут около 01:30 ночи.

Охрана 33-летней звезды NBA даже помогла обладательнице Грэмми сесть в ее машину. Очевидец также сообщил, что Шакира и Батлер выглядели "уютно" в популярном месте, где они ели суши и потягивали коктейли.

Шакира была в джинсовом комбинезоне, добавив к нему пару черных сандалий с ремешками и маленькую черную сумочку. Тем временем Батлер надел черную футболку, черные велюровые штаны и белые кроссовки. Он дополнил простой аутфит красной банданой, серебряными серьгами-гвоздиками и подходящим ожерельем, а также золотыми часами.

Шакира, которая недавно вместе с сыновьями Сашей и Миланом улетела из Барселоны в Майами, после расставания с футболистом-изменщиком Жераром Пике продолжает наслаждаться жизнью. Совсем недавно она мило общалась с голливудской суперзвездой Томом Крузом, а после отправилась в живописный круиз вдоль побережья с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Их заметили, когда певица села на судно возле своего прибрежного особняка стоимостью 20 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что Шакира произвела фурор в наряде с гигантскими трехмерными буквами "NO".