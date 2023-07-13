Шакіра підігріває чутки про стосунки із зіркою NBA Джиммі Батлером (фото)

Шакіра спровокувала чутки про роман з відомим спортсменом, і це не Льюїс Гемілтон, з яким їй приписували романтичні стосунки останні кілька тижнів.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра та американський професійний баскетболіст Джиммі Батлер були помічені на вечері в Лондоні. Про це пише PageSix.

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За інформацією очевидця, Шакіра прийшла до закладу Novikov близько 22:30, а Батлер через кілька хвилин після неї. Хоча вони намагалися поводитися стримано, входячи в закусочну з азіатською та італійською кухнею, джерела сказали, що пара також пішла з різницею всього в кілька хвилин близько 01:30 ночі.

Охорона 33-річної зірки NBA навіть допомогла володарці Греммі сісти в її машину. Очевидець також повідомив, що Шакіра і Батлер мали "затишний" вигляд у популярному місці, де вони їли суші та потягували коктейлі.

Шакіра була в джинсовому комбінезоні, додавши до нього пару чорних сандалій з ремінцями і маленьку чорну сумочку. Тим часом Батлер одягнув чорну футболку, чорні велюрові штани і білі кросівки. Він доповнив простий аутфіт червоною банданою, срібними сережками-гвоздиками і відповідним намистом, а також золотим годинником.

Шакіра, яка нещодавно разом із синами Сашею і Міланом полетіла з Барселони в Маямі, після розставання з футболістом-зрадником Жераром Піке продовжує насолоджуватися життям. Зовсім нещодавно вона мило спілкувалася з голлівудською суперзіркою Томом Крузом, а потім вирушила в мальовничий круїз уздовж узбережжя з гонщиком "Формули-1" Льюїсом Хемілтоном. Їх помітили, коли співачка сіла на судно біля свого прибережного особняка вартістю 20 мільйонів доларів.

Також Фокус писав, що Шакіра викликала фурор у вбранні з гігантськими тривимірними літерами "NO".