Шакіра переключилася з Тома Круза на нову суперзірку

Артистка вирушила з гонщиком у круїз на яхті вздовж узбережжя Маямі.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно разом із синами Сашком та Міланом відлетіла з Барселони до Маямі, після розставання з футболістом-зрадником Жераром Піке продовжує насолоджуватися життям. Якщо зовсім недавно вона мило спілкувалася з голлівудською суперзіркою Томом Крузом, то тепер у мальовничий круїз уздовж узбережжя вирушила з гонщиком "Формули-1" Льюїсом Гамільтоном, пише Daily Mail.

Це сталося буквально за кілька годин після того, як вони перетнулися в місцевому ресторані Cipriani, звідки разом із друзями вирушили на яхту, пришвартовану неподалік будинку артистки за 20 мільйонів доларів.

На Шакірі був бузковий пляжний костюм, що складався з топа, легкої сорочки та шортів. У кадр потрапив момент, коли Гамільтон подає їй руку, щоб провести знаменитість на борт.

У круїзі їх супроводжував американський фехтувальник Майлз Чамлі-Уотсон, один із найближчих друзів Льюїса.

Якщо Шакіра вільна і готова до нового роману, то з Гамільтоном усе не так однозначно. Він зустрічався з бразильською моделлю Джуліаною Налу, яку раніше помічали в компанії Каньє Веста і приписували їм роман. Востаннє Льюїса та Джуліану бачили на фестивалі музики та мистецтв Coachella у Каліфорнії у травні. На яхтовій прогулянці дівчини не було.

Раніше Фокус писав, що Шакіра прокоментувала свої стосунки з Томомком Крузом.