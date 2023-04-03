Шакіра полетіла з Барселони і починає нове життя: де збирається осісти співачка з дітьми

Співачка хоче 11 квітня відправити синів до американської школи. Дізнавшись про її від'їзд, Жерард Піке лютував.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра, яка розлучилася з батьком своїх дітей Жерардом Піке після 11 років стосунків, вирішила поїхати з дітьми та батьками з Барселони та влаштуватися в Маямі. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото міста та написала пост подяки.

"Я оселилася в Барселоні, щоб дати своїм дітям стабільність, ту, яку ми зараз шукаємо в іншому куточку світу поряд із сім'єю, друзями та морем. Сьогодні ми починаємо новий розділ у пошуках нашого щастя. Дякую всім, хто проїхав зі мною стільки хвиль у Барселоні, місті, де я дізналася, що дружба, безсумнівно, довша, ніж кохання… Дякую всім, хто підбадьорював мене там, висушував мої сльози, надихав мене і допомагав рости. Дякую моїй іспанській публіці, яка завжди оточувала мене своєю любов'ю та відданістю. Тому що побачимося лише пізніше, і, як багато разів казав мій батько, побачимось на поворотах!" – йдеться у публікації.

Минулої неділі, 2 квітня, співачку помітили в аеропорту разом із синами. Куди вона відлітала, невідомо, але безперечно повернеться вона звідти вже до США. Зірка була в стильному джинсовому костюмі і з великою валізою. Перед тим, як вирушити на реєстрацію, вона когось обіймала.

Сівши у літак, співачка опублікувала фото.

"Але все не завжди так, як ми мріємо. Іноді ми біжимо, але не приходимо. Ніколи не сумнівайся, що я буду тут…", – зазначила Шакіра у підписі.

Шакіра попрощалася з Барселоною Фото: Instagram shakira

Від'їзд Шакіри до США дуже зачепив її колишнього. Жерард Піке розлютився, коли дізнався, що співачка відлітає в Америку, щоб уже 11 квітня відправити синів до школи.

Адвокат артистки Пілар Мане повідомила адвоката Піке Рамону Тамбореро в офіційній заяві, що артистка залишає Іспанію. За чутками, Шакіра пізніше особисто зателефонувала Жерарду та підтвердила цю інформацію, додавши, що хлопчики підуть до освітнього центру Miami Country Day, який розташований на північ від міста та має репутацію однієї з найкращих приватних шкіл для дітей їхнього віку. Єдине, про що промовчала артистка, – дата від'їзду.

"Він дуже роздратований, тому що йому сказали надто пізно. Він не згоден з тим, що діти не закінчують навчальний рік у Барселоні", – кажуть друзі футболіста.

Раніше Фокус писав, що Шакіра знайшла в Маямі нове кохання.