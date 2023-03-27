Шакіра після розлучення з Жераром Піке знайшла нове кохання в Майамі

Співачка нещодавно скандально розійшлася із Жераром Піке і, як виявилося, вже знайшла нового бойфренда.

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Колумбійська зірка Шакіра знайшла нове щастя після розлучення з футболістом Жераром Піке. Співачка зустрічається з американцем, з яким познайомилася у Майамі. Вона готується переїхати до США зі своїми синами Міланом та Сашею, щоб бути ближчими до свого коханого. Про це пише Daily Mail.

Шакіра та Піке прожили разом 12 років і виховували двох синів. Проте їхні стосунки закінчилися у червні 2022 року через зраду футболіста. Піке захопився молодою студенткою Кларою Чіа Марті, а мати допомагала йому влаштовувати таємні побачення. Шакіра була шокована зрадою і негайно повідомила, що йде від Піке.

Після розриву Шакіра не марнувала часу і знайшла нового партнера. Його ім'я журналісти поки не впізнали, але відомо, що він живе в Майамі і знайомий зі співачкою вже чотири місяці.

Шакіра регулярно спілкується з ним телефоном і планує перебратися до Америки вже наступного тижня. Вона не хоче чекати закінчення навчального року для своїх дітей, а хоче якнайшвидше побачитися з коханим.

Шакіра не приховує своїх почуттів і навіть висміяла Жерара Піке у кількох піснях. Вона каже, що стала сильнішою після розлучення і зосередилася на своїй кар'єрі та материнстві. Вона також отримала підтримку від своїх фанів, які не схвалюють нову дівчину Піке. В одному із ресторанів Барселони їм навіть відмовили в обслуговуванні.

Шакіра випустила кілька пісень, присвячених розлуці з Піке

Нагадаємо, Шакіра — володарка премій "Греммі" та одна з найуспішніших латиноамериканських співачок у світі. Її хіти Hips Don't Lie, Whenever Wherever та Waka Waka звучали на всіх континентах. Її колишній партнер Жерар Піке — відомий іспанський футболіст, який грав за "Барселону" та збірну Іспанії. Вони ніколи не були одружені офіційно.

Нагадаємо, раніше Піке прокоментував своє розставання з Шакірою та повідомив, що ні про що не шкодує.