Шакира после развода с Жераром Пике нашла новую любовь в Майами

Певица недавно скандально разошлась с Жераром Пике и, как оказалось, уже нашла нового бойфренда.

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Колумбийская звезда Шакира нашла новое счастье после развода с футболистом Жераром Пике. Певица встречается с американцем, с которым познакомилась в Майами. Она готовится переехать в США со своими сыновьями Миланом и Сашей, чтобы быть ближе к своему возлюбленному. Об этом пишет Daily Mail.

Шакира и Пике прожили вместе 12 лет и воспитывали двух сыновей. Однако их отношения закончились в июне 2022 года из-за измены футболиста. Пике увлекся молодой студенткой Кларой Чиа Марти, а его мать помогала ему устраивать тайные свидания. Шакира была шокирована предательством и немедленно сообщила, что уходит от Пике.

После разрыва Шакира не теряла времени и нашла нового партнера. Его имя журналисты пока не узнали, но известно, что он живет в Майами и знаком с певицей уже четыре месяца.

Шакира регулярно общается с ним по телефону и планирует перебраться в Америку уже на следующей неделе. Она не хочет ждать окончания учебного года для своих детей, а хочет как можно скорее увидеться с любимым.

Шакира не скрывает своих чувств и даже высмеяла Жерара Пике в нескольких песнях. Она говорит, что стала сильнее после развода и сосредоточилась на своей карьере и материнстве. Она также получила поддержку от своих фанатов, которые не одобряют новую девушку Пике. В одном из ресторанов Барселоны им даже отказали в обслуживании.

Шакира выпустила несколько песен, посвященных расставанию с Пике

Напомним, Шакира — обладательница премий "Грэмми" и одна из самых успешных латиноамериканских певиц в мире. Ее хиты Hips Don’t Lie, Whenever Wherever и Waka Waka звучали на всех континентах. Ее бывший партнер Жерар Пике — известный испанский футболист, который играл за "Барселону" и сборную Испании. Они никогда не были женаты официально.

Напомним, ранее Пике прокомментировал свое расставание с Шакирой и сообщил, что ни о чем не жалеет.