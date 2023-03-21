Жерар Пике прокомментировал скандальное расставание с Шакирой

О разрыве звездной пары стало известно летом 2022 года.

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36-летний испанский футболист Жерар Пике снова прокомментировал скандальное расставание с певицей Шакирой. Об этом пишет El Pais.

По словам бывшего члена футбольного клуба "Барселона", сейчас он очень счастлив.

Относительно двух детей от предыдущего союза, Пике считает, что "каждый родитель несет ответственность за то, чтобы сделать все возможное для своих детей".

В частности, экс-возлюбленный колумбийской артистки надеется, что не будет жалеть об этом в конце жизни.

"В тот день, когда я умру, я оглянусь назад и, надеюсь, что сделал все, что хотел. Я хочу быть верным себе. Я не собираюсь тратить деньги на очищение своего имиджа", — заявил отец двоих.

Жерар Пике Фото: Gerard Piqué/Instagram

Летом 2022 года стало известно о внезапном разрыве одной из самых известных звездных пар. Романтические отношения закончили испанский футболист Жерар Пике и колумбийская певица Шакира. От их союза подрастают два сына — Саша и Милан.

Как известно, причиной расставания стали многочисленные измены спортсмена. Сейчас он встречается с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.

Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Жерар Пике поверхностно ответил на вопрос журналиста о новой "песне мести" Шакиры.

Также Фокус писал об отношении семьи Жерара Пике к Шакире.