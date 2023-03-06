Семья Жерара Пике хочет, чтобы Шакира быстрее переехала из Испании

Футболист и его родственники готовы посещать Сашу и Милана в Майами.

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Семья испанского футболиста Жерара Пике продолжает страдать от разрыва между Шакирой и экс-играком "Барселоны". Об этом пишет Marca.

Как сообщила журналистка Сандра Аладро в эфире El programa de Ana Rosa, 46-летняя колумбийская певица давно хотела уехать из Испании и не уезжала из-за отца.

Как сообщается, Пике и его семья хотят, чтобы Шакира как можно быстрее покинула Испанию, а токсичность между парой выходит из-под контроля.

"Они приняли решение, им понятно, что это произойдет, и у них есть возможность уехать в Майами, чтобы увидеть детей", — пояснила Аладро.

Кроме того, она подтвердила, что ситуация между бывшей парой все еще очень плохая и вредит их детям — Саше и Милану.

"Напряжение такое, что они считают, что лучшим способом является то, что чем быстрее произойдет переезд, тем лучше для всех… дети сейчас находятся в очень плохой ситуации", — продолжила она.

[ + – ] Шакира с сыновьями Фото: Instagram shakira

"Им будет не хватать маленьких Милана и Саши, но ситуация невыносима. Все это знают", — добавила журналистка.

Колумбийская звезда сцены и бывший член ФК "Барселона" расстались летом 2022 после 12 лет романтических отношений. Сообщалось, что причиной разрыва стали многочисленные измены Пике. Сейчас он встречается с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике Фото: Instagram

Напомним, почему скандальный разрыв с испанским футболистом пошел на пользу Шакире.

Также Фокус писал о новой песне Шакиры, которую она снова посвятила расставанию с Пике.