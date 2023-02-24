"Я смеюсь": Шакира выпустила новую песню о расставании с Пике (видео)

Релиз трека был запланирован на 2 февраля, день рождения певицы и ее экс-возлюбленного, однако премьера была перенесена.

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46-летняя колумбийская певица Шакира выпустила новую песню, посвященную расставанию с испанским футболистом Жераром Пике.

Композиция получила название "TQG" – Te Quedó Grande. Соавтором трека стала другая колумбийская артистка Karol G. Они спели о расставании.

В частности, в песне есть такие слова: "Малыш, что случилось? Разве ты не влюблен? Зачем ты снова ищешь меня, если знаешь, что я не повторяю ошибок? Скажи своему новому ребенку, что я не борюсь за мужчин".

Кроме этого, бывшая девушка Жерара Пике поет: "Мне было больно, когда я увидела тебя с новой девушкой. Но я забыла то, что мы пережили. И это тебя задело. Моя жизнь стала даже лучше. Тебя больше здесь не ждут. Твоя новая девушка бросалась на меня, но меня это даже не злит. Я смеюсь, я смеюсь".

После этого она добавляет: "Теперь ты хочешь вернуться, я так и предполагала. Ставишь лайки под моими фото".

Как известно, Karol G два года назад тоже пержила расставание. Она закончила романтические отношения с пуэрто-риканским рэпером Anuel AA.

[ + – ] Новая песня Шакиры

Отметим, что предыдущая песня мести Шакиры набрала уже более 350 млн просмотров на YouTube.

Напомним, Шакира со шваброй в руках обратилась к своему бывшему возлюбленному.

Также Фокус писал о других музыкальных хитах зимы 2023 года.