"Я сміюсь": Шакіра випустила нову пісню про розставання з Піке (відео)

Реліз треку був запланований на 2 лютого, день народження співачки та її екскоханого, проте прем'єру перенесли.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра випустила нову пісню, присвячену розставанню з іспанським футболістом Жераром Піке.

Композиція отримала назву "TQG" – Te Quedó Grande. Співатором треку стала інша колумбійська артистка Karol G. Вони заспівали про розставання.

Зокрема в пісні є такі слова: "Малюку, що трапилося? Хіба ти не закоханий? Навіщо ти знову шукаєш мене, якщо знаєш, що я не повторюю помилок? Скажи своїй новій дитині, що я не борюся за чоловіків".

Окрім цього, колишня кохана Жерара Піке співає: "Мені було боляче, коли я побачила тебе з новою дівчиною. Але я забула те, що ми пережили. І це тебе зачепило. Моє життя стало навіть краще. На тебе більше тут не чекають. Твоя нова дівчина кидалася на мене, але мене це навіть не злить. Я сміюся, я сміюся".

Після цього вона додає: "Тепер ти хочеш повернутися, я так і припускала. Ставиш лайки під моїми фото".

Як відомо, Karol G два роки тому також пержила розставання. Вона закінчила романтичні стосунки з пуерториканським репером Anuel AA.

[ + – ] Нова пісня Шакіри

Зазначимо, що попередня пісня помсти Шакіри набрала вже понад 350 млн переглядів на YouTube.

Нагадаємо, Шакіра зі шваброю в руках звернулася до свого колишнього коханого.

Також Фокус писав про інші музичні хіти зими 2023.