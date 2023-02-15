Шакіра зі шваброю в руках звернулася до Жерара Піке (відео)

Зірка сцени зробила доволі провокативну заяву.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра звернулася до свого колишнього бойфренда Жерара Піке та його нової дівчини.

У свіжому відео в Instagram зірка сцени постала в чорному комбінезоні та на високих підборах. Вона зі шваброю в руках чистила килим та наспівувала популярну в TikTok пісню про колишнього.

"Я вб'ю свого колишнього, хоч це і не найкраща ідея, а потім і його дівчину – як я до такого дійшла? Може я вб'ю свого колишнього, хоч все ще кохаю його, але краще за ґрати сісти, аніж бути самотньою", — йдеться у вірусній композиції.

[ + – ] Шакіра звернулася до Жерара Піке

Про розставання колумбійської артистки та іспанського футболіста стало відомо влітку 2022. Вони були разом понад 12 років та виховували двох спільних нащадків — синів Сашу та Мілана. Повідомлялося, що причиною розставання стали численні зради спортсмена.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке

Через певний час стало відомо про новий роман Піке. Його обраницею стала 23-річна студентка Клара Чіа Марті. У мережі вже навіть ходять чутки про вагітність коханої футболіста.

Тим часом Шакіра активно продовжує працювати в музичній галузі, випускаючи пісні про колишнє кохання.

Нагадаємо, Шакіра змусила маму Жерара Піке задуматися про переїзд.

Також Фокус писав про чутки щодо вагітності нової дівчини Піке.