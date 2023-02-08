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Стиль життя

Шакіра змусила колишню свекруху задуматися про переїзд

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Фото: Getty Images | Шакіра та Монсеррат Бернабеу

Батьки Жерара Піке, яким набридли вечірки Шакіри, розглядають можливість переїзду, щоби не бути сусідами співачки.

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Батьки футболіста Жерара Піке — Жоан Піке та Монтсеррат Бернабеу — розглядають можливість переїзду через бурхливе життя Шакіри, яке регулярно проводить величезні вечірки, запускає феєрверки та збирає юрби фанатів біля порога її будинку. Про це пише The Sun.

Нещодавно 45-річна колумбійська співачка Шакіра презентувала нову пісню, записану разом із аргентинським музикантом Bizarrap. Чотирихвилинна танцювальна поппісня містить кілька куплетів, які націлені на її колишнього чоловіка Жерара Піке з глузуванням. Тепер зірка сцени вмикає композицію на повну гучність і виходить на балкон, щоб заспівати разом із шанувальниками.

Крім того, справа в тому, що останнім часом у будинку знаменитої співачки, який розташований навпроти будинку батьків ексчоловіка, часто відбуваються вечірки. Зокрема, 22 січня було свято на честь 10-річчя Мілана — первістка Шакіри та Піке. За тиждень після цього, 29 січня, молодшому синові зіркових батьків виповнилося 8 років.

Невдоволені батьки Жерара Піке дійшли до того, що вирішили переїхати й почали шукати інший будинок далеко від своєї колишньої невістки. Однак рішення ще обмірковують, оскільки знають, що артистка поїде з дітьми в Маямі за чотири місяці.

Шакіра вже дала зрозуміти, що жити поруч із батьками ексчоловіка їй теж не подобається.

Після гучного розставання з іспанським футболістом Шакіра встановила на своєму балконі, що виходить саме на будинок його матері, ляльку у вигляді страшної відьми.

Про розлучення колумбійської співачки й іспанського футболіста стало відомо влітку 2022 року. Зіркова пара була разом понад 10 років і виховувала двох спільних дітей — Сашу та Мілана. Втім, за стільки років романтичних стосунків закохані так і не уклали офіційного шлюбу.

Незадовго після новин про розлучення стало відомо про новий роман Піке. Його обраницею стала студентка Клара Чіа Марті. Пару вже кілька разів помічали разом, у тому числі на весіллі спільних друзів.

Нагадаємо, Шакіра знову відверто висловилася про зраду батька її дітей.

Також Фокус писав, що в мережі опублікували відео, як екссвекруха Шакіри хапала співачку за обличчя та наказувала мовчати.