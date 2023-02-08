Шакира заставила бывшую свекровь задуматься о переезде

Родители Жерара Пике, которым надоели вечеринки Шакиры, рассматривают возможность переезда, чтобы не быть соседями певицы.

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Родители футболиста Жерара Пике — Жоан Пике и Монтсеррат Бернабеу — рассматривают возможность переезда из-за бурной жизни Шакиры, которая регулярно проводит огромные вечеринки, запускает фейерверки и собирает толпы фанатов у порога ее дома. Об этом пишет The Sun.

Недавно 45-летняя колумбийская певица Шакира презентовала новую песню, записанную вместе с аргентинским музыкантом Bizarrap. Четырехминутная танцевальная поп-песня содержит несколько куплетов, которые нацелены на ее бывшего мужа Жерара Пике с насмешкой. Теперь звезда сцена включает композицию на полную громкость и выходит на балкон, чтобы спеть вместе с поклонниками.

Кроме того, дело в том, что в последние время в доме у знаменитой певицы, который находится напротив дома родителей экс-супруга, часто проходят вечеринки. В частности, 22 января был праздник в честь 10-летия Милана — первенца Шакиры и Пике. Через неделю после этого, 29 января, младшему сыну звездных родителей исполнилось 8 лет.

Недовольные родители Жерара Пике дошли до того, что решили переехать и начали искать другой дом вдали от своей бывшей невестки. Однако решение еще обдумывают, поскольку знают, что артистка уедет с детьми в Майами через четыре месяца.

Шакира уже дала понять, что жить рядом с родителями экс-супруга ей тоже не нравится.

После громкого расставания с испанским футболистом, Шакира установила на своем балконе, выходящем именно на дом его матери, куклу в виде страшной ведьмы.

О расставании колумбийской певицы и испанского футболиста стало известно летом 2022 года. Звездная пара была вместе более 10 лет и воспитывала двух общих детей — Сашу и Милана. Впрочем, за столько лет романтических отношений влюбленные так и не заключили официальный брак.

Незадолго после новостей о расставании стало известно о новом романе Пике. Его избранницей стала студентка Клара Чиа Марти. Пару уже несколько раз замечали вместе, в том числе на свадьбе общих друзей.

Напомним, Шакира снова откровенно высказалась об изменах отца ее детей.

Также Фокус писал, что в Сети опубликовали видео, как экс-свекровь Шакиры хватала певицу за лицо и приказывала молчать.