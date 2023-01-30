В Сети опубликовали видео, как экс-свекровь Шакиры хватала певицу за лицо и приказывала молчать

Как отмечается, неприятная ситуация произошла в 2016 году.

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Похоже, отношения между колумбийской певицей Шакирой и ее ныне бывшей свекровью Монсеррат Бернабеу всегда были очень напряженными. На днях в Сети опубликовали архивное видео, которое шокировало поклонников певицы. На ролике мать футболиста Жерара Пике довольно эмоционально разговаривает со своей невесткой.

Сначала мать Пике мило улыбается певице, а потом неожиданно хватает ее за лицо и показывает жестом молчать о чем-то. Как отмечает издание El Mundo, дальше разговор между невесткой и свекровью продолжается в привычном тоне, а на лицах Шакиры и Монсеррат будто даже появляются улыбки.

"Это произошло 26 января 2016 года, но теперь в сети восстановили видео, чтобы продемонстрировать плохие отношения, которые всегда существовали между артисткой и ее бывшей свекровью", — написали испанские журналисты.

Поклонников Шакиры возмутило такое поведение матери Пике. В Сети сотни поклонников вступились за певицу и осудили поведение как Бернабеу, так и самого Пике, молча наблюдавшего за происходящим.

"Ох, господи! Какая мать, такой и сын!", "Как Шакира терпела эту семейку?", "Бедная Шакира! Чего она только не натерпелась от Пике…".

Накануне бывший бойфренд певицы, футболист Жерар Пике впервые выложил в свои соцсети фото с новой девушкой, студенткой Кларой Чиа Марти. Колумбийская певица Шакира отреагировала на первое официальное фото Жерара Пике и его новой девушки.

Колумбийская певица и член ФК "Барселона" встречались более 10 лет и воспитывают двух общих детей — Сашу и Милана. Несмотря на это, знаменитости так и не заключили официальный брак.

Также Фокус писал, что Шакира начала строить стену на "границе" с домом матери Жерара Пике в Барселоне.