Жерар Пике опубликовал в соцсети первое фото с новой возлюбленной

Футболист официально положил конец домыслам о его отношениях.

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35-летний испанский футболист Жерар Пике, спустя две недели после того, как его бывшая возлюбленная взорвала Сеть песней Bzrp Music Sessions, Vol. 53, отреагировал на насмешки матери своих сыновей и опубликовал в Instagram фото с новой девушкой, 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти. Таким образом он официально заявил миру о своем романе, чтобы прекратить любые спекуляции на тему его отношений.

На снимке он нежно прижимается головой к Кларе, а та, улыбаясь, смотрит в камеру. Футболист не стал никак подписывать снимок, оставив своим фолловерам право самим придумать что-нибудь.

[ + – ] Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Gerard Piqué/Instagram

Как пишут СМИ, Жерар решил опубликовать снимок после того, как в прессе поползли слухи о расставании Пике и Клары. Шакира якобы в своей песне намекнула, что Пике умоляет ее вернуться.

После слухов о расставании с Марти футболист посетил игру НБА на стадионе Accor Arena, где его сфотографировали с моделью Ириной Шейк, что еще больше подогрело домыслы публики. Теперь в этом вопросе на ближайшее время поставлена точка.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, у них родились сыновья Саша и Милан. Несмотря на появление детей, пара так и не узаконила свои отношения, а в прошлом году и вовсе рассталась. Причиной стали многочисленные измены спортсмена. В частности, Шакира застала его прямо в их доме с любовницей.

Гнев обманутой женщины распространился не только на изменщика, но и на его мать. В Барселоне на балконе своего особняка, который выходит на дом свекрови, Шакира поставила чучело ведьмы.

Напомним, ранее Фокус писал, что артистка заподозрила мужа в изменах из-за банки варенья.