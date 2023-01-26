Жерард Піке опублікував у соцмережі перше фото з новою коханою

Футболіст офіційно поклав край домислам про його стосунки.

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35-річний іспанський футболіст Жерард Піке через два тижні після того, як його колишня кохана підірвала мережу піснею Bzrp Music Sessions, Vol. 53, відреагував на глузування матері своїх синів і опублікував в Instagram фото з новою дівчиною, 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті. Так він офіційно заявив світові про свій роман, щоб припинити будь-які спекуляції щодо його стосунків.

На знімку він ніжно притискається головою до Клари, а та, посміхаючись, дивиться в камеру. Футболіст не став ніяк підписувати знімок, залишивши своїм фоловерам право самим вигадати щось.

[ + – ] Жерард Піке та Клара Чіа Марті Фото: Gerard Piqué/Instagram

Як пишуть ЗМІ, Жерард вирішив опублікувати знімок після того, як у пресі поповзли чутки про розлучення Піке та Клари. Шакіра нібито у своїй пісні натякнула, що Піке благає її повернутися.

Після чуток про розлучення з Марті футболіст відвідав гру НБА на стадіоні Accor Arena, де його сфотографували із моделлю Іриною Шейк, що ще більше підігріло домисли публіки. Тепер у цьому питанні найближчим часом поставлено крапку.

Шакіра та Жерар Піке були разом 11 років, у них народилися сини Сашко та Мілан. Попри появу дітей, пара так і не узаконила свої стосунки, а минулого року взагалі розлучилася. Причиною стали численні зради спортсмена. Зокрема, Шакіра застала його прямо у їхньому будинку з коханкою.

Гнів обдуреної жінки поширився не лише на зрадника, а й на його матір. У Барселоні на балконі свого особняка, що виходить на будинок свекрухи, Шакіра поставила опудало відьми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що артистка запідозрила чоловіка у зрадах через банки варення.