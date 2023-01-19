Шакира окончательно разрывает связи с семьей Жерара Пике

Сейчас артистка живет рядом со своей бывшей свекровью в Барселоне.

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45-летняя колумбийская певица Шакира строит стену, чтобы отделиться от дома матери Жерара Пике. Об этом пишет Marca.

Звезда сцены и соцсетей наняла команду, которая построит стену, чтобы сепарироваться от дома бывшего свекрови, живущей рядом с особняком артистки. Видеокамеры сняли бетономешалку, которая была на территории недвижимости Шакиры в Испании.

Как известно, мама двоих планирует перебраться с детьми в Майами, однако пока находится в Барселоне. Несколькими днями ранее певица повесила на балконе своего дома куклу в виде страшной ведьмы, которая смотрит в сторону жилья матери Жерара Пике.

[ + – ] Шакира с сыновьями Фото: Instagram shakira

В своей новой песне Шакира рассказывает о том, что бывший возлюбленный оставил ее соседкой с матерью. Также звезда высмеяла новый роман Пике со студенткой Кларой Чиа Марти. По словам Шакиры, ее экс-бойфренд "поменял Rolex на Casio".

О разрыве знаменитого футболиста и колумбийской звезды сцены стало известно летом 2022 года. Пара была вместе более 10 лет и воспитывала двух общих детей, Сашу и Милана, однако официально они так и не заключили брак.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике

Напомним, Жерар Пике ответил на песню-насмешку его бывшей возлюбленной о новых романтических отношениях со студенткой.

Также Фокус писал о том, как на самом деле Шакира узнала об изменах Жерара Пике.