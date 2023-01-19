Шакіра остаточно розриває зв'язки з родиною Жерара Піке

Наразі артистка живе поруч зі своєю колишньою свекрухою у Барселоні.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра будує стіну, щоб відділитися від будинку матері Жерара Піке. Про це пише Marca.

Зірка сцени та соцмереж найняла команду, яка побудує стіну, щоб сепаруватися від будинку колишньої свекрухи, яка живе поруч з особняком артистки. Відеокамери зняли бетономішалку, яка була на території нерухомості Шакіри.

Як відомо, мама двох планує перебратися з дітьми до Маямі, проте поки перебуває в Барселоні. За кілька днів до цього співачка повісила на балконі свого будинку ляльку у вигляді страшної відьми, яка дивиться у сторону житла матері Жерара Піке.

[ + – ] Шакіра із синами Фото: Instagram shakira

У своїй новій пісні Шакіра розповідає про те, що колишній коханий залишив її сусідкою з матір'ю. Також зірка висміяла новий роман Піке зі студенткою Кларою Чіа Марті. За словами Шакіри, її ексбойфренд "проміняв Rolex на Casio".

Про розрив знаменитого футболіста та колумбійської зірки сцени стало відомо влітку 2022. Пара була разом понад 10 років та виховувала двох спільних дітей, Сашу та Мілана, проте офіційно вони так і не уклали шлюбу.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке

Нагадаємо, Жерар Піке відповів на пісню-насмішку його колишньої коханої про нові романтичні стосунки зі студенткою.

Також Фокус писав про те, як насправді Шакіра дізналася про зради Жерара Піке.