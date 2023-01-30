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Стиль життя

У мережі опублікували відео, як екссвекруха Шакіри хапала співачку за обличчя та наказувала мовчати

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Фото: Getty Images | Шакіра та Монсеррат Бернабеу

Як зазначається, неприємна ситуація сталася у 2016 році.

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Схоже, стосунки між колумбійською співачкою Шакірою та її колишньою свекрухою Монсеррат Бернабеу завжди були дуже напруженими. Днями в мережі опублікували архівне відео, яке шокувало шанувальників співачки. На ролику мати футболіста Жерара Піке досить емоційно розмовляє зі своєю невісткою.

Спочатку мати Піке мило усміхається співачці, а потім несподівано хапає її за обличчя та показує жестом мовчати про щось. Як зазначає видання El Mundo, далі розмова між невісткою та свекрухою триває у звичному тоні, а на обличчях Шакіри та Монсеррат ніби навіть з'являються усмішки.

"Це сталося 26 січня 2016 року, але тепер у мережі відновили відео, щоб продемонструвати погані стосунки, які завжди існували між артисткою та її колишньою свекрухою", — написали іспанські журналісти.

Шанувальників Шакіри обурила така поведінка матері Піке. У мережі сотні шанувальників заступилися за співачку та засудили поведінку як Бернабеу, так і самого Піке, який мовчки спостерігав за тим, що відбувається.

"Ох, господи! Яка мати, такий і син!", "Як Шакіра терпіла цю сімейку?", "Бідна Шакіра! Чого вона тільки не натерпілася від Піке ...".

Напередодні колишній бойфренд співачки футболіст Жерар Піке вперше виклав у свої соцмережі фото з новою дівчиною, студенткою Кларою Чіа Марті. Колумбійська співачка Шакіра відреагувала на перше офіційне фото Жерара Піке та його нової дівчини.

Колумбійська співачка та член ФК "Барселона" зустрічалися понад 10 років і виховують двох спільних дітей — Сашу та Мілана. Незважаючи на це, знаменитості так і не уклали офіційного шлюбу.

Також Фокус писав, що Шакіра почала будувати стіну на "кордоні" з будинком матері Жерара Піке в Барселоні.