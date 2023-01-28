Шакіра відреагувала на перше офіційне фото Жерара Піке та його дівчини

Напередодні іспанський футболіст вперше представив світу свою нову обраницю.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра відреагувала на перше офіційне фото Жерара Піке та його нової дівчини. Про це пише Page Six.

Зірка сцени виклала запальне відео, на якому станцювала меренге.

Підпис ролика іспанською говорить: "Жінки більше не плачуть; жінки танцюють меренге", що схоже на текст пісні: "Жінки більше не плачуть; жінки заробляють".

У кліпі, який, судячи з усього, було знято в танцювальній студії, 45-річна Шакіра була одягнена в чорне боді з довгими рукавами та відвертими вирізами, яке вона поєднувала з такими ж джогерами.

[ + – ] Шакіра станцювала меренге

Напередодні колишній бойфренд співачки, футболіст Жерар Піке вперше виклав у свої соцмережі фото з новою дівчиною, студенткою Кларою Чіа Марті. До цього пару лише "ловили" папараці. Про стосунки спортсмена та його обраниці стало відомо влітку 2022 одразу після новин про розставання Піке та Шакіри.

[ + – ] Жерар Піке та Клара Чіа Марті Фото: Gerard Piqué/Instagram

Колумбійська співачка та член ФК "Барселона" зустрічалися понад 10 років та виховують двох спільних дітей — Сашу та Мілана. Попри це, знаменитості так і не уклали офіційний шлюб.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра почала будувати стіну на "кордоні" з будинком матері Жерара Піке в Барселоні.

Також Фокус писав про відповідь Жерара Піке на нову пісню Шакіри, у якій вона висміяла стосунки екскоханого зі студенткою.