Шакира отреагировала на первое официальное фото Жерара Пике и его девушки
Накануне испанский футболист впервые представил миру свою новую избранницу.
45-летняя колумбийская певица Шакира отреагировала на первое официальное фото Жерара Пике и его новой девушки. Об этом пишет Page Six.
Звезда сцены выложила зажигательное видео, на котором станцевала меренге.
Подпись ролика на испанском говорит: "Женщины больше не плачут; женщины танцуют меренге", что похоже на текст песни: "Женщины больше не плачут; женщины зарабатывают".
В клипе, который, судя по всему, был снят в танцевальной студии, 45-летняя Шакира была одета в черное боди с длинными рукавами и откровенными вырезами, которое она сочетала с такими же джоггерами.
Накануне бывший бойфренд певицы, футболист Жерар Пике впервые выложил в свои соцсети фото с новой девушкой, студенткой Кларой Чиа Марти. До этого пару только "ловили" папарацци. Об отношениях спортсмена и его избранницы стало известно летом 2022 года сразу после новостей о расставании Пике и Шакиры.
Колумбийская певица и член ФК "Барселона" встречались более 10 лет и воспитывают двух общих детей — Сашу и Милана. Несмотря на это, знаменитости так и не заключили официальный брак.
Напомним, Шакира начала строить стену на "границе" с домом матери Жерара Пике в Барселоне.
Также Фокус писал об ответе Жерара Пике на новую песню Шакиры, в которой она высмеяла отношения экс-возлюбленного со студенткой.