Шакира отреагировала на первое официальное фото Жерара Пике и его девушки

Накануне испанский футболист впервые представил миру свою новую избранницу.

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45-летняя колумбийская певица Шакира отреагировала на первое официальное фото Жерара Пике и его новой девушки. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены выложила зажигательное видео, на котором станцевала меренге.

Подпись ролика на испанском говорит: "Женщины больше не плачут; женщины танцуют меренге", что похоже на текст песни: "Женщины больше не плачут; женщины зарабатывают".

В клипе, который, судя по всему, был снят в танцевальной студии, 45-летняя Шакира была одета в черное боди с длинными рукавами и откровенными вырезами, которое она сочетала с такими же джоггерами.

[ + – ] Шакира станцевала меренге

Накануне бывший бойфренд певицы, футболист Жерар Пике впервые выложил в свои соцсети фото с новой девушкой, студенткой Кларой Чиа Марти. До этого пару только "ловили" папарацци. Об отношениях спортсмена и его избранницы стало известно летом 2022 года сразу после новостей о расставании Пике и Шакиры.

[ + – ] Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Gerard Piqué/Instagram

Колумбийская певица и член ФК "Барселона" встречались более 10 лет и воспитывают двух общих детей — Сашу и Милана. Несмотря на это, знаменитости так и не заключили официальный брак.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Напомним, Шакира начала строить стену на "границе" с домом матери Жерара Пике в Барселоне.

Также Фокус писал об ответе Жерара Пике на новую песню Шакиры, в которой она высмеяла отношения экс-возлюбленного со студенткой.