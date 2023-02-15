Шакира со шваброй в руках обратилась к Жерару Пике (видео)

Звезда сцены сделала достаточно провокационное заявление.

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46-летняя колумбийская певица Шакира обратилась к своему бывшему бойфренду Жерару Пике и его новой девушке.

В свежем видео в Instagram звезда сцены предстала в черном комбинезоне и на высоких каблуках. Она со шваброй в руках чистила ковер и напевала популярную в TikTok песню о бывшем.

"Я убью своего бывшего, хоть это и не лучшая идея, а потом и его девушку — как я до такого дошла? Может я убью своего бывшего, хоть все еще люблю его, но лучше за решетку сесть, чем быть одинокой", — говорится в вирусной композиции.

[ + – ] Шакира обратилась к Жерару Пике

О расставании колумбийской артистки и испанского футболиста стало известно летом 2022 года. Они были вместе более 12 лет и воспитывали двух общих потомков — сыновей Сашу и Милана. Сообщалось, что причиной расставания послужили многочисленные измены спортсмена.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике

Через некоторое время стало известно о новом романе Пике. Его избранницей стала 23-летняя студентка Клара Чиа Марти. В Сети уже даже ходят слухи о беременности возлюбленной футболиста.

Тем временем Шакира активно продолжает работать в музыкальной отрасли, выпуская песни о былой любви.

Напомним, Шакира заставила маму Жерара Пике задуматься о переезде.

Также Фокус писал о слухах касательно беременности новой девушки Пике.