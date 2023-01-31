Новая девушка Жерара Пике спровоцировала слухи о беременности (фото)

Официально бывший возлюбленный Шакиры никак не прокомментировал свежие домыслы в Сети.

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Новая девушка испанского футболиста Жерара Пике спровоцировала слухи о своей беременности. Об этом сообщает ряд испанских СМИ.

Накануне члена ФК "Барселона" и 23-летнюю Клару Чиа Марти заметили в аптеке, где они покупали тест на беременность. Сами влюбленные пока никак не комментируют активно распространяющиеся в Сети слухи.

[ + – ] Жерар Пике и Клара Чиа Марти

О новых отношениях Пике стало известно летом 2022 года сразу после информации о расставании спортсмена и колумбийской певицы Шакиры. Старше его на 10 лет артистка родила футболисту двух сыновей, Сашу и Милана, однако официальный брак за около 12 лет отношений они так и не оформили.

[ + – ] Жерар Пике и Шакира Фото: Instagram

В начале 2023 колумбийская знаменитость выпустила трек, в котором унизила своего бывшего возлюбленного и его новую девушку, с которой он изменял артистке еще в период их отношений.

В частности, Шакира сравнила себя с Rolex, а 23-летнюю Клару Чиа Марти — с Casio. Жерар Пике не заставил долго ждать своей реакции и подписал контракт с последним брендом аксессуаров.

Напомним, Жерар Пике ответил на вирусный хит Шакиры, в котором артистка высмеяла его новые отношения.

Также Фокус писал о реакции Шакиры на первое официальное фото Жерара Пике и его юной возлюбленной.