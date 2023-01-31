Нова дівчина Жерара Піке спровокувала чутки про вагітність (фото)

Офіційно колишній коханий Шакіри ніяк не прокоментував свіжі домисли в мережі.

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Нова дівчина іспанського футболіста Жерара Піке спровокувала чутки про свою вагітність. Про це повідомляє низка іспанських ЗМІ.

Напередодні члена ФК "Барселона" та 23-річну Клару Чіа Марті помітили в аптеці, де вони купували тест на вагітність. Самі закохані наразі ніяк не коментують чутки, що активно ширяться у мережі.

[ + – ] Жерар Піке та Клара Чіа Марті

Про нові стосунки Піке стало відомо влітку 2022 одразу після інформації щодо розставання спортсмена та колумбійської співачки Шакіри. Старша за нього на 10 років артистка народила футболісту двох синів, Сашу та Мілана, проте офіційний шлюб за близько 12 років стосунків вони так і не оформили.

[ + – ] Жерар Піке та Шакіра Фото: Instagram

На початку 2023 колумбійська знаменитість випустила трек, у якому принизила свого колишнього коханого та його нову дівчину, з якою він зраджував артистці ще в період їхніх стосунків. Зокрема Шакіра порівняла себе із Rolex, а 23-річну Клару Чіа Марті — з Casio. Жерар Піке не змусив довго чекати на свою реакцію та підписав контракт з останнім брендом аксесуарів.

Нагадаємо, Жерар Піке відповів на вірусний хіт Шакіри, у якому артистка висміяла його нові стосунки.

Також Фокус писав про реакцію Шакіри на перше офіційне фото Жерара Піке та його юної коханої.