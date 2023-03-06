Родина Жерара Піке хоче, аби Шакіра швидше переїхала з Іспанії

Футболіст та його родичі готові навідувати Сашу та Мілана в Маямі.

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Родина іспанського футболіста Жерара Піке продовжує страждати від розриву між Шакірою та ексгравцем "Барселони". Про це пише Marca.

Як повідомила журналістка Сандра Аладро в ефірі El programa de Ana Rosa, 46-річна колумбійська співачка давно хотіла виїхати з Іспанії і не виїжджала через батька.

Як повідомляється, Піке, і його родина хочуть, щоб Шакіра якнайшвидше покинула Іспанію, а токсичність між парою виходить з-під контролю.

"Вони прийняли рішення, їм зрозуміло, що це станеться, і вони мають можливість поїхати в Маямі, щоб побачити дітей", — пояснила Аладро.

Крім того, вона підтвердила, що ситуація між колишньою парою все ще дуже погана і шкодить їхнім спільним дітям — Саші та Мілану.

"Напруга така, що вони вважають, що найкращим способом є те, що чим швидше відбудеться переїзд, тим краще для всіх… наразі діти перебувають у дуже поганій ситуації", — продовжила вона.

[ + – ] Шакіра із синами Фото: Instagram shakira

"Їм буде не вистачати маленьких Мілана і Саші, але ситуація нестерпна. Усі це знають", — додала журналістка.

Колумбійська зірка сцени та колишній член ФК "Барселона" розсталися влітку 2022 після 12 років романтичних стосунків. Повідомлялося, що причиною розриву стали численні зради Піке. Наразі він зустрічається з 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке Фото: Instagram

Нагадаємо, чому скандальний розрив з іспанським футболістом пішов Шакірі на користь.

Також Фокус писав про нову пісню Шакіри, яку вона знову присвятила розставанню з Піке.