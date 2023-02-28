Шакіра розповіла про те, чому розрив із Жераром Піке пішов їй на користь

Артистка вважає, що тепер вона — цілісна особистість, яка залежить сама від себе.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра, особисте життя якої після розриву з 36-річним колишнім захисником збірної Іспанії та "Барселони" Жераром Піке опинилася під пильною увагою ЗМІ, зізналася, що вийшла зі втрати "посиленою" і тепер почувається самодостатньою, пише Mirro.

Співачка зазначила, що раніше вірила в те, що жінці обов'язково потрібен чоловік, але зараз її думка змінилася:

"Тепер я почуваюся повноцінною, тому що я залежу від самої себе".

У розмові з журналістом Енріке Асеведо Шакіра сказала, що "в пеклі є місце для жінок, які не підтримують інших жінок", маючи на увазі Клару Чіа Марті, нову кохану Піке. Переживши зраду, тепер артистка переглянула свої погляди й зосередилася на найближчих людях.

"У мене теж була мрія про сім'ю, де в дітей мама й тато під одним дахом. Ви не досягаєте всіх своїх мрій у житті, але в житті є спосіб компенсувати вас, і я думаю, що життя, безумовно, зробило це зі мною з двома чудовими дітьми, які в мене є, які наповнюють мене любов'ю щодня", — заявила вона.

Шакіра додала, що завжди була "емоційно дуже залежною від чоловіків", але тепер вона "самодостатня".

Раніше Фокус писав, що знаменитість випустила нову композицію, присвячену її розлученню з Піке, із яким вона була разом 12 років і народила йому двох синів. Її перша пісня наробила багато галасу.