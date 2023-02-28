Шакира рассказала о том, почему разрыв с Жераром Пике пошел ей на пользу

Артистка считает, что теперь она – более цельная личность, которая зависит сама от себя.

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46-летняя колумбийская певица Шакира, личная жизнь которой после разрыва с 36-летним бывшим защитником сборной Испании и "Барселоны" Жераром Пике оказалась под пристальным внимание СМИ, призналась, что вышла из потери "усиленной" и теперь чувствует себя самодостаточной, пишет Mirror.

Певица отметила, что раньше верила в то, что женщине обязательно нужен мужчина, но сейчас ее мнение изменилось:

"Теперь я чувствую себя полноценной, потому что я завишу от самой себя".

В беседе с журналистом Энрике Асеведо Шакира сказала, что "в аду есть место для женщин, которые не поддерживают других женщин", имея в виду Клару Чиа Марти, новую возлюбленную Пике. Пережив предательство, теперь артистка пересмотрела свои взгляды и сосредоточилась на самых близких людях.

"У меня тоже была мечта о семье, где у детей мама и папа под одной крышей. Вы не достигаете всех своих мечтаний в жизни, но у жизни есть способ компенсировать вас, и я думаю, что жизнь, безусловно, сделала это со мной с двумя замечательными детьми, которые у меня есть, которые наполняют меня любовью каждый день", – заявила она.

Шакира добавила, что всегда была "эмоционально весьма зависима от мужчин", но теперь она "самодостаточна".

Ранее Фокус писал, что знаменитость выпустила новую композицию, посвященную ее расставанию с Пике, с которым она была вместе 12 лет и родила ему двоих сыновей. Ее первая песня наделала много шума.