Жерар Піке прокоментував скандальне розставання з Шакірою

Про розрив зіркової пари стало відомо влітку 2022.

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36-річний іспанський футболіст Жерар Піке знову прокоментував скандальне розставання зі співачкою Шакірою. Про це пише El Pais.

За словами колишнього члена футбольного клубу "Барселона", наразі він дуже щасливий.

Щодо двох дітей від попереднього союзу, то Піке вважає, що "кожен батько несе відповідальність за те, щоб зробити все можливе для своїх дітей".

Зокрема екскоханий колумбійської артистки сподівається, що не буде шкодувати про це наприкінці життя.

"У той день, коли я помру, я оглянусь назад і, сподіваюсь, що зробив усе, що хотів. Я хочу бути вірним собі. Я не збираюсь витрачати гроші на очищення свого іміджу", — заявив батько двох.

Жерар Піке Фото: Gerard Piqué/Instagram

Влітку 2022 стало відомо про раптовий розрив однієї з найвідоміших зіркових пар. Романтичні стосунки закінчили іспанський футболіст Жерар Піке та колумбійська співачка Шакіра. Від їхнього союзу підростають двоє синів — Саша та Мілан.

Як відомо, причиною розставання стали численні зради спортсмена. Наразі він зустрічається з 23-річною студенткою Кларою Чіа Марті.

Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, Жерар Піке поверхнево відповів на запитання журналіста щодо нової пісні помсти Шакіри.

Також Фокус писав про ставлення родини Жерара Піке до Шакіри.