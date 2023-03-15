Жерар Піке відмовився коментувати нову "пісню помсти" Шакіри

За скандальним розставанням футболіста та співачки слідкують з літа 2022.

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36-річний іспанський футболіст Жерар Піке вперше відповів на нову "пісню помсти" Шакіри. Про це пише Daily Mail.

Виступаючи на RAC1 напередодні, колишній коханий колумбійської артистки був відвертим, коли його запитали про це.

"Я не хочу говорити. Ми несемо відповідальність, ті з нас, хто є батьками, повинні захистити своїх дітей. Кожен приймає свої рішення. Мені більше не хочеться говорити. Я просто хочу, щоб моїм дітям було добре", — зазначив батько двох.

"Я завжди мав близькі стосунки зі своїми дітьми, він попросив мене взяти участь у Kings League… він був схвильований. Ніщо не робить мене щасливішим, ніж радість мого сина. Я б зробив це знову", — додав колишній член ФК "Барселона".

Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Минулого літа Шакіра та Жерар Піке розлучилася, після чого вони попросили усамітнитися, щоб дозволити їхній родині якнайкраще вирішити цю проблему.

Шакіра випустила різноманітні всесвітньо відомі пісні, у яких згадується як Піке, так і його нова партнерка Клара Чіа Марті, тоді як іспанський футболіст висміював ці тексти, з’являючись на роботі в деяких її образах.

Шакіра та Жерар Піке

Раніше Шакіра вже випускала пісню помсти, у якій висміяла нові стосунки свого колишнього бойфренда та його 23-річної обраниці. Тоді Жерар Піке відповів на пісню Шакіри початком співпраці з брендом Casio, з яким артистка порівняла його нову дівчину (а себе — з Rolex).

Нагадаємо, родина Жерара Піке хотіла, щоб Шакіра швидше поїхала з Іспанії.

Також Фокус писав про прогулянку Шакіри та її двох синів від Жерара Піке в Нью-Йорку.