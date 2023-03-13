Шакіру помітили на прогулянці разом із синами в Нью-Йорку

Дорогою до триповерхового магазину солодощів співачка усміхалася, тримаючись за руки зі своїми малюками.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра взяла перерву від роботи, щоб відвезти своїх двох дітей — 10-річного Мілана та 8-річного Сашу — до магазину M&M'S World на Таймс-сквер. Про це пише Daily Mail.

Для нічної прогулянки Шакіра одягла монохромний чорний образ зі шкіряними штанами, футболкою та пухнастою курткою з капюшоном. Вона доповнила ансамбль кросівками Converse на платформі, сумочкою Balenciaga та бейсболкою.

Водночас її сини обрали повсякденне вбрання, щоб відповідати їхній мамі. Мілан одягнув джинсову сорочку на ґудзиках, сірий пуховик і спортивні штани, а його брат Саша вибрав сірий спортивний костюм із сірими малюнками та вітровку в тон. Шакіра ділить своїх синів зі своїм колишнім 36-річним футболістом Жераром Піке.

В одному з недавніх інтерв'ю Шакіра зізналася, що саме з подачі своїх синів записала "пісню помсти" для Жерара Піке в колаборації з Bizarrap, яка принесла їй приголомшливий успіх.

"Мілан відправив голосове повідомлення Джеймі, моєму менеджеру. Він сказав: "Ви повинні змусити мою маму заспівати з Bizarrap", — розповіла зірка, додавши, що діти підкидають їй багато чудових ідей.

"У них є хороші ідеї та багато критеріїв і думок. Я завжди прислухаюся до їхньої думки. Їм завжди є що сказати", — наголосила Шакіра.

У планах співачки — переїзд у Маямі 1 квітня, що здається ідеальним часом для сім'ї, оскільки це дає час Саші та Мілану адаптуватися до нової школи. Щоправда, не виключено, що все може бути перенесене на червень. Остаточного рішення вона ще не ухвалила.