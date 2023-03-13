Шакира была замечена на прогулке вместе с сыновьями в Нью-Йорке

По пути в трехэтажный магазин сладостей певица улыбалась, держась за руки со своими малышами.

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46-летняя колумбийская певица Шакира взяла перерыв от работы, чтобы отвезти своих двоих детей — 10-летнего Милана и 8-летнего Сашу — в магазин M&M'S World на Таймс-сквер. Об этом пишет Daily Mail.

Для ночной прогулки Шакира надела монохромный черный образ с кожаными брюками, футболкой и пушистой курткой с капюшоном. Она дополнила ансамбль кроссовками Converse на платформе, сумочкой Balenciaga и бейсболкой.

Между тем, ее сыновья выбрали повседневные наряды, чтобы соответствовать их маме. Милан надел джинсовую рубашку на пуговицах, серый пуховик и спортивные штаны, а его брат Саша выбрал серый спортивный костюм с серыми рисунками и ветровку в тон. Шакира делит своих сыновей со своим бывшим 36-летним футболистом Жераром Пике.

В одном из недавних интервью Шакира призналась, что именно с подачи своих сыновей записала "песню мести" для Жерара Пике в коллаборации с Bizarrap, которая принесла ей ошеломительный успех.

"Милан отправил голосовое сообщение Джейми, моему менеджеру. Он сказал: "Вы должны заставить мою маму спеть с Bizarrap"", — рассказала звезда, добавив, что дети подбрасывают ей много отличных идей.

"У них есть хорошие идеи и много критериев и мнений. Я всегда прислушиваюсь к их мнению. Им всегда есть что сказать", – подчеркнула Шакира.

В планах певицы – переезд в Майами 1 апреля, что кажется идеальным временем для семьи, так как это дает время Саше и Милане адаптироваться к новой школе. Правда, не исключено, что все может быть перенесено на июнь. Окончательного решения она еще не приняла.