Жерар Пике отказался комментировать новую "песню мести" Шакиры

За скандальным расставанием футболиста и певицы следят с лета 2022 года.

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36-летний испанский футболист Жерар Пике впервые ответил на новую "песню мести" Шакиры. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая на RAC1 накануне, бывший возлюбленный колумбийской артистки был откровенен, когда его спросили об этом.

"Я не хочу говорить. Мы несем ответственность, те из нас, кто родители, должны защитить своих детей. Каждый принимает свои решения. Мне больше не хочется говорить. Я просто хочу, чтобы моим детям было хорошо", — отметил отец двоих.

"Я всегда имел близкие отношения со своими детьми, он попросил меня принять участие в Kings League… он был взволнован. Ничто не делает меня счастливее радости моего сына. Я бы сделал это снова", — добавил бывший член ФК "Барселона".

Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Минувшим летом Шакира и Жерар Пике расстались, после чего они попросили уединиться, чтобы разрешить как можно лучше эту проблему.

Шакира выпустила всемирно известные песни, в которых упоминается как Пике, так и его новая спутница Клара Чиа Марти, тогда как испанский футболист высмеивал эти тексты, появляясь на работе в некоторых ее образах.

Шакира и Жерар Пике

Ранее Шакира уже выпускала песню мести, в которой высмеяла новые отношения своего бывшего бойфренда и его 23-летней избранницы. Тогда Жерар Пике ответил на песню Шакиры началом сотрудничества с брендом Casio, с которым артистка сравнила его новую девушку (а себя с Rolex).

Напомним, семья Жерара Пике хотела, чтобы Шакира быстрее уехала из Испании.

Также Фокус писал о прогулке Шакиры и ее двух сыновей от Жерара Пике в Нью-Йорке.