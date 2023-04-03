Шакира улетела из Барселоны и начинает новую жизнь: где собирается осесть певица с детьми

Певица хочет 11 апреля отправить сыновей в американскую школу. Узнав о ее отъезде, Жерар Пике был в ярости.

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46-летняя колумбийская певица Шакира, расставшаяся с отцом своих детей Жераром Пике после 11 лет отношений, решила уехать с детьми и родителями из Барселоны и обосноваться в Майами. На своей странице в Instagram она опубликовала фото города и написала пост благодарности.

"Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках вашего счастья. Спасибо всем, кто проехал со мной столько волн в Барселоне, городе, где я узнал, что дружба, несомненно, дольше, чем любовь. Спасибо всем, кто подбадривал меня там, высушивал мои слезы, вдохновлял меня и помогал расти. Спасибо моей испанской публике, которая всегда окружала меня своей любовью и преданностью. Потому что увидимся только позже, и, как много раз говорил мой отец, увидимся на поворотах!", – говорится в публикации.

В минувшее воскресенье, 2 апреля, певицу заметили в аэропорту вместе с сыновьями. Куда она улетала, неизвестно, но определенно вернется она оттуда уже в США. Звезда была в стильном джинсовом костюме и с большим чемоданом. Перед тем, как отправиться на регистрацию, она кого-то обнимала.

Сев в самолет, певица опубликовала фото.

"Но все не всегда так, как мы мечтаем. Иногда мы бежим, но не приходим. Никогда не сомневайся, что я буду здесь…", – отметила Шакира в подписи.

Шакира попрощалась с Барселоной Фото: Instagram shakira

Отъезд Шакиры в США очень задел ее бывшего. Жерар Пике был в ярости, когда узнал, что певица улетает в Америку, чтобы уже 11 апреля отправить сыновей в школу.

Адвокат артистки Пилар Мане сообщила адвокату Пике Рамону Тамбореро в официальном заявлении, что артистка покидает Испанию. По слухам, Шакира позже лично позвонила Жерару и подтвердила эту информацию, добавив, что мальчики пойдут в образовательный центр Miami Country Day, который находится к северу от города и имеет репутацию одной из лучших частных школ для детей их возраста. Единственное, о чем умолчала артиста, – дата отъезда.

"Он очень раздражен, потому что ему сказали слишком поздно. Он не согласен с тем, что дети не заканчивают учебный год в Барселоне", – говорят друзья футболиста.

Ранее Фокус писал, что Шакира нашла в Майами новую любовь.