Шакіра відреагувала на чутки про роман з Томом Крузом
Зірки провели разом час на Гран-прі Формули-1, чим викликали активні обговорення в мережі.
46-річна колумбійська співачка Шакіра відреагувала на чутки щодо її роману з Томом Крузом. Про це пише US Weekly.
Голлівудський актор і зірка сцени провели разом час на Гран-прі Формули-1 у Маямі, але артистка не збирається зустрічатися з Крузом. Джерело повідомило, що ці почуття не взаємні для самотньої Шакіри.
"Шакіра чудово провела час, гуляючи з Томом у Ф1, але вона не зацікавлена зустрічатися з ним", — сказав інсайдер. "Він був дуже добрим, і їй подобалося його товариство, але зараз вона не зосереджена на зустрічах з ним чи кимось іншим. У неї багато чого на тарілці, і вона зараз зосереджена на своїх дітях і кар’єрі".
Джерело додало, що Шакіра бачила повідомлення про те, що Круз хоче з нею зустрічатися, і це викликало в неї сміх.
"Шакіра бачила онлайн-чутки про те, що Том залицявся до неї, і те, як шанувальники висловлювали свою думку, але вона думала, що це смішно, тому що це просто неправда", — сказало джерело. "Вона весело провела час, коли вони спілкувалися, але це все закінчилось".
Інший інсайдер розповідав, що Том Круз "надзвичайно зацікавлений" у спілкуванні із Шакірою та навіть відправив їй квіти.
Нагадаємо, Шакіра згадала Жерара Піке у своїй промові.
Також Фокус писав про першу появу Шакіри на публіці після чуток про роман з Томом Крузом.